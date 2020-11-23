ألمانيا: طبيب يقتـل مريضين بـ”كورونا” لتدهور حالتهما الصحية

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أقدم طبيب ألماني يعمل في مستشفى إسن الجامعي على قـتل اثنين من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تدهور حالتهما الصحية بقسم العناية المركزة جراء المرض.

وأوقفت الشرطة الألمانية الطبيب البالغ من العمر 44 عاماً، وبالتحقيق معه اعترف بإحدى عمليتي القتـل، وقال إنه أقدم على ذلك من أجل راحة المريض وأسرته من المعاناة.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن الطبيب أبلغ أسرتي المريضين قبل قتـلهما عن طريق الحقن، إلا أن المستشفى أوقف الطبيب عن العمل.

Source akhbaar24.argaam

