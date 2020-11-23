︎ :
.
أقدم طبيب ألماني يعمل في مستشفى إسن الجامعي على قـتل اثنين من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تدهور حالتهما الصحية بقسم العناية المركزة جراء المرض.
وأوقفت الشرطة الألمانية الطبيب البالغ من العمر 44 عاماً، وبالتحقيق معه اعترف بإحدى عمليتي القتـل، وقال إنه أقدم على ذلك من أجل راحة المريض وأسرته من المعاناة.
وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن الطبيب أبلغ أسرتي المريضين قبل قتـلهما عن طريق الحقن، إلا أن المستشفى أوقف الطبيب عن العمل.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا: طبيب يقتـل مريضين بـ”كورونا” لتدهور حالتهما الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.