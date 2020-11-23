وزارة العدل تعلن وظائف للرجال والنساء من المرتبة السادسة حتى الثامنة

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تعلن وزارة العدل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمراتب (الثامنة، السابعة، السادسة) في المقرات المحددة بالمسميات (مطور برامج، مدير مشروع، باحث شرعي، باحث قانوني)، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على الدرجات العلمية والخبرات المطلوبة لكل وظيفة على النحو التالي:

– مطور برامج أول (المرتبة الثامنة – رجال ونساء – الرياض)

– مطور برامج (المرتبة السابعة – نساء فقط – الرياض)

– مدير مشروع (المرتبة الثامنة – رجال فقط – الرياض)

– باحث شرعي (المرتبة الثامنة – رجال ونساء – الرياض، الشرقية، مكة، المدينة، عسير)

– باحث قانوني (المرتبة الثامنة – رجال ونساء – الرياض، الشرقية، مكة، المدينة، عسير)

– باحث شرعي مساعد (المرتبة السادسة – رجال فقط – الرياض، حائل، الحدود الشمالية، نجران)

– باحث شرعي مساعد (المرتبة السادسة – نساء فقط – الرياض)

– باحث قانوني مساعد (المرتبة السادسة – رجال فقط – الرياض، حائل، الحدود الشمالية، تبوك، الباحة، جازان، نجران، مكة).

– باحث قانوني مساعد (المرتبة السادسة – نساء فقط – الرياض، مكة، الشرقية)

الشروط العامة والمتطلبات:

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– إرفاق نتيجة (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين.

– يشترط ألا يكون المتقدم ممن سبق له التقديم لوظائف الوزارة وتمت دعوته للمقابلة .

– يشترط ألا يكون المتقدم ممن سبق له التقديم على المسابقة المعلن عنها بتاريخ 1442/3/8هـ.

– إرفاق نسخه من السيرة الذاتية.

– على المتقدمين خلال التسجيل في الموقع رفع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة + صورة من مؤهل البكالوريوس للمتقدمين والمتقدمات على وظيفة (مدير مشروع وباحث شرعي) بالمرتبة الثامنة + برنت التأمينات الاجتماعية لخبرات القطاع الخاص + السيرة الذاتية.

ملاحظات:

– سيتم دراسة الطلب من خلال البيانات المسجلة في بوابة الوزارة وصور المستندات المرفوعة حسب شروط الإعلان .

– ستقوم الوزارة بإعلان النتائج عبر موقعها على شبكة الانترنت و تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط:https://bit.ly/2G1h1Jk اعتباراً من اليوم الأحد 1442/4/7هـ، ويستمر حتى الأربعاء الموافق 1442/4/10هـ (الساعة 12 مساءاً).

تفاصيل أكثر:

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry…

Source wadhefa

