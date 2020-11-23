مساعي ترامب مستمرة لحظر WeChat و TikTok

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي (روبرت أوبراين) Robert O’Brien: إنه يتوقع في نهاية المطاف نجاح محاولات الرئيس (دونالد ترامب) لحظر تطبيقي WeChat و TikTok.

وتم تعليق التحركات التي اتخذتها إدارة ترامب لتقييد منصات التواصل الاجتماعي المملوكة للصين في الولايات المتحدة، بسبب ما قالت: إنها أسباب تتعلق بالأمن القومي، نتيجة لأوامر المحكمة.

وجادل مستخدمو WeChat و TikTok بأن الحظر كان مدفوعًا بسياسات عامِ الانتخابات بدلاً من المخاوف الأمنية الحقيقية.

وقال أوبراين: أعتقد أنه في النهاية سيتم فرض سلطة الرئيس فيما يتعلق بهذا الحظر على تلك التطبيقات، وهذه القضايا ما تزال جارية أمام المحاكم، وتنتظر الحكومة الفيدرالية قرار المحاكم لتخبرنا بشان ما يمكننا فعله وما لا يمكننا فعله فيما يتعلق بهذا الحظر.

وأضاف أوبراين في حدث في العاصمة الفيتنامية هانوي: أعتقد أنه حتى لو كان هناك تغيير في الإدارة، فسيتم تنفيذ هذا الحظر.

ووعد الرئيس المنتخب (جو بايدن)، الذي يتولى منصبه في 20 يناير، بمراجعة المخاطر الأمنية المحيطة بتطبيق TikTok.

وأوضح أوبراين أن الإدارة تبحث أيضًا في الشركات الصينية الأخرى التي لديها تطبيقات شائعة في الولايات المتحدة.

وقال: تأخذ هذه الشركات الكثير من البيانات من الشعب الأمريكي، ونحن نلقي نظرة على هذه التطبيقات أيضًا، وقد يكون هناك بعض الإجراءات، ويتعين علينا أن نرى ما يقرر الرئيس القيام به.

ووجه أوبراين انتقادات متكررة للصين، وقال: يتعين على الصين أن تتعلم كيف تلعب وفقًا للقواعد الدولية، ولا ينبغي أن تتصرف وكأن بحر الصين الجنوبي هو بحيرة تمتلكها.

وتسببت مطالبات الصين الإقليمية الواسعة في بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد بإشعال خلاف مع جيرانها في جنوب شرق آسيا، ومن ضمنهم فيتنام والفلبين وماليزيا.

وأرسلت الولايات المتحدة سفنًا حربية وطائرات بالقرب من المناطق المتنازع عليها لعقود لتأكيد حرية الملاحة عبر ما تعتبره المجال الجوي والمياه الدولية.

Source aitnews

