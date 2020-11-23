شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ارتباطها بالبيئة والإنسان.. الطيور المهاجرة تفتقر إلى الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أكد عضو هيئة التدريس في جامعة الطائف، وعضو مجلس إدارة مركز تنمية الحياة الفطرية بالمملكة وعضو اللجنة العلمية الاستشارية لمذكرة التفاهم للمحافظة على الجوارح المهاجرة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا د. محمد شبراق، أهمية اتساع دائرة البحث في الطيور المهاجرة؛ لما لها من تأثير مباشر في البيئة، وفي حياة الإنسان، مشيرا لضرورة وجود دراسات متخصصة بشأن الطيور وعوالمها، وإمكانية نقلها الأمراض للإنسان والحشرات، التي تحملها وتواجدها ومسار هجرتها.

وقال إننا نعاني نقصا في المعلومات بشأن هذا العالم، ومن المهم الآن معرفة موسم تكاثرها وطيرانها، لأنها أصبحت تؤثر ـ حتى ـ على مسار الطائرات في الجو، وكثيرا ما أحدثت هذه الطيور مشكلات مؤخرا، مطالبا الجهات العلمية، بالاهتمام بهذا الأمر، خاصة أن حياة الإنسان ليست بمعزل عن هذا العالم.

قمل الريش

وأضاف شبراق، إن المملكة تمثل محطة مهمة لرحلة العديد من الطيور المهاجرة، مشيرا إلى أن قمل الريش يتواجد في موقع وطيور معينة، ولا ينتقل للإنسان أو يشكل ضررا عليه، فضلا عن أن هناك نوعين من القمل في بعض الطيور.

وأضاف إن طائر اللوهة، الذي تبدأ هجرته في الخليج، بدءا من شهر نوفمبر، لا ينقل القمل لكائنات وطيور أخرى، وأشار إلى دراسة أجرتها جامعة الطائف أوضحت أن طائر اللوهة ينقل القمل إلى جنسه فقط، ويمكن أن يضر هذا القمل بالطائر إن كان صغيرا، وكانت الكميات كثيرة، وهو ما قد يؤدي إلى نفوق الطائر، فضلا عن مخاطر «القراد»، الذي يمتص الدم، ويؤذي الطائر، خاصة أنه يتركز في الرأس.

وتابع شبراق، أن هناك دراسة أخرى للجامعة أوضحت أن طائر الخرشنة من نوع «بيضاء الخد»، الذي يتواجد في البحر الأحمر والخليج العربي ينتشر فيه نوع واحد من القمل، بخلاف طائر الخرشنة بجزيرة «كران»، التي تبعد عن الساحل 31 ميلا عن ساحل الخليج العربي وتتبع المنطقة الشرقية، الذي يشمل نوعا آخر من القمل، وهذا النوع يختلف عن بني جنسه في المناطق الأخرى، وهو ما يتطلب مزيدا من البحث.

وأكد شبراق، أن هذا القمل لا ينتقل إلى الإنسان، لافتا إلى أن بعض الطيور يلتصق بها «القراد»، الذي ينتقل من خلالها إلى الطيور الأخرى، وكذلك الحيوانات.

دور بيئي

وقال صائد الطيور بالشرقية والخبير بهجرتها داوود آل إسعيد، إن طائر اللوهة يتميز بكثرة الدهون ورائحته كريهة، ويؤكل بعد غليه مرارا، ويحمل قملا كثيرا، لكنه لا يؤذي ولا ينتقل للإنسان، مشيرا إلى أن اللوهة تغطس في البحر بعمق قد يصل إلى 20 مترا لتصطاد السمك، لذلك يتركز القمل في ظهرها، حتى لا يسقط أثناء الغطس، كما أنها تأكل النافق من الأسماك، وهو ما يعمل على تنظيف البيئة، وبالتالي فإن للطيور دورا مهما في الحفاظ على البيئة.

وبيَّن آل إسعيد، أن أسراب اللوهة تكون بالآلاف، وكانت تتواجد سابقا بـ«صفوى»، حيث أسماك الجواف، وتحل ضيفا في فصل الشتاء، تستقر ما بين 5 إلى 6 أشهر، ويصل طول طائر اللوهة بين 50 إلى 70 سم، وتفرخ الإناث ما بين 2 و3، ويبلغ وزنها ما بين 3 و4 كيلو جرامات، لونها غرابي أسود إذا كانت كبيرة وناضجة.