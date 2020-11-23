شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشروعات خدمية وتنموية وإطلاق تطبيق للحد من الكوارث والان نبدء بالتفاصيل

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، عددا من المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة الشرقية، واطلع على سير عدد من الخدمات ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية، معبرا عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على ما تشهده المنطقة الشرقية من تطور كبير في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالمجالات التنموية التي تخدم المواطن والمقيم.

وأضاف، خلال تفقده عددا من المشاريع التنموية بالمنطقة الشرقية، أمس، إن هناك الكثير من قصص النجاح التي تحققت في المنطقة الشرقية، بفضل الله ثم بفضل دعم ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، موضحا أن ما تم تدشينه هذا اليوم من قبل سمو أمير الشرقية سوف يحدث نقلة نوعية في المجالات الاستثمارية والتنموية في المنطقة.

كورنيش الخبر

وشملت جولة الوزير برفقة أمين المنطقة م. فهد الجبير وعدد من قيادات الأمانة، كورنيش الخبر للمرحلة الرابعة، وكذلك ممشى الأمير تركي، إضافة إلى بعض الطرق المحورية الجديدة، وجرى تقديم عرض حول مراحل التطوير، وكذلك المشاريع التي تنفذ حاليا في الواجهة البحرية في الخبر والطرق والمماشي بالمحافظة الخبر، والتي تتوافق مع برامج جودة الحياة.

عقب ذلك، تفقد الوزير مبنى بلدية شرق الدمام الجديد، وتم تقديم عرض موجز عن المبنى وما يتضمنه من مكاتب وخدمات وسير مراحل المشروع، كما زار مشروع تطوير منتزه الملك فهد بالدمام بهدف تفقد المشروع وتقييم مراحل سير المشروع، والذي يعتبر من أبرز المشاريع الاستثمارية التنموية التي تنفذها الأمانة بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي تخدم المواطن والمقيم، وتم تقديم عرض موجز عن مراحل سير العمل في المشروع.

بعد ذلك تفقد «الحقيل» مرافق المنتزه التي تم تطويرها والمراحل المستقبلية، وحث خلال الزيارة على الالتزام بالجدول الزمني لتطوير المشروع وسرعة الإنجاز، كما شارك خلال الزيارة في زراعة شجرة ضمن برنامج زراعة الشتلات في المنتزه، ثم زار مبنى بلدية محافظة الخبر، وجرى تقديم عرض موجز عن المبنى وما يتضمنه من مكاتب وخدمات، كما قام بجولة داخل أروقة المبنى واستمع لشرح عن محتوياته.

وحدة التدخل السريع

وشملت جولة «الحقيل» وكالة التعمير والمشاريع، وتم تقديم شرح موجز عن وحدة التدخل السريع، وهي عبارة عن وحدة التدخل السريع المتنقلة لنزح مياه الأمطار، في الكوارث أو في حال هطول الأمطار بغزارة وفي حالات الطوارئ، تقوم بالتدخل السريع للحد من المخاطر، وتتضمن خراطيم كبيرة تسحب المياه، كما اطلع على الوحدة المتنقلة JET PATCHER، وهي ماكينة إغلاق ومعالجة الحفر بتكنولوجيا أتوماتيكية لاختصار الوقت، بحيث يختصر وقت ردم الحفر من ساعتين وأكثر إلى 5 دقائق لردم حفر مقاسها متر، وبدون إغلاق الطريق، بضغط عالي جدا ويتم تنظيف الحفرة قبل الردم من ثم رش المادة في باطنها لتصل للمنسوب المطلوب وضغطها لتتم معالجتها، كما اطلع على عربة المسح للطرق.

تصريف الأمطار

وتفقد الوزير غرفة التحكم الخاصة بنظام تصريف مياه الأمطار ونظام السلامة المرورية ونظام المعلومات الجغرافية والأماكن الحرجة وقت هطول الأمطار، وقدم عدد من مدراء الإدارات المشتركة شرحا لآلية العمل التي يقومون بها والربط الذي تقوم به غرفة العمليات في إدارة الأزمات والكوارث مع كافة الجهات ذات العلاقة، وإدارة محطات تصريف مياه الأمطار وكاميرات المراقبة للسلامة المرورية للطرق والشوارع والأنفاق.

كما دشن وزير الشؤون البلدية والقروية تطبيق استجابة للتعامل مع الأزمات والكوارث، والنظام الإلكتروني للخطط التفصيلية، بعدها اطلع على غرفة الـBIM، التي تعنى بنمذجة بيانات المشاريع من خلال غرفة الواقع الافتراضي للاطلاع على التصاميم الخاصة بالمشاريع بالمقياس الطبيعي، وتم تقديم شرح كامل عن عمل الغرفة، قدمها وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م.عصام الملا، والتي تعتبر بيئة هندسية جديدة ومتكاملة يمكن من خلالها عمل تمثيل رقمي للمشروع مشتملا على البيانات وقائما على تعريف الكائنات المستخدمة فيه وشاملا لمختلف تفاصيله.

شركة الأمانة

عقب ذلك ترأس وزير الشؤون البلدية والقروية الاجتماع التأسيسي الأول لشركة أمانة المنطقة الشرقية، بحضور أمين المنطقة الشرقية م.فهد الجبير، ووكيل الوزارة للتخطيط والبرامج خالد الدغيثر، وأعضاء المجلس التأسيسي لشركة الأمانة خالد البواردي، وعبدالله الزامل، ورئيس هيئة تطوير المنطقة الشرقية م. فهد المطلق، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا.

وتهدف الشركة لأن تكون الذراع الاستثمارية للأمانة في تنفيذ مشاريعها التنموية والاستثمارية ورفع جودة الخدمات البلدية المقدمة فيها بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز التنمية العمرانية وفقا لمستهدفات رؤية 2030، والمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين جودة الخدمات البلدية.

واطلع الوزير على المبادرات والشراكات المجتمعية التي ينفذها قسم المشاركة المجتمعية بوكالة الخدمات، كما قام بزيارة إلى مركز البلاغات 940 «الذكي»، وقدم وكيل الأمين للخدمات م. زياد مغربل شرحا عن مركز 940 وما يحتويه من تقنيات حديثة للتواصل مع المجتمع في تلقي البلاغات ومعالجتها.

وعقب ذلك، زار مركز الرقابة على عقود النظافة، حيث تم تقديم شرح كامل عن برنامج تطوير الرقابة على أعمال النظافة ومراقبة الأنقاض بمدن حاضرة الدمام، وبلاغات المواطنين حول أعمال النظافة، وكذلك تتبع الحاويات وأوقات تفريغها آليا ويوميا مما ينتج عنه إصدار مؤشرات وتقارير أداء لكل عمليات الرقابة عن النظافة. وشملت جولة «الحقيل»، المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، والتقى برئيس المجلس عبدالهادي الشمري، وأعضاء المجلس، وتم تقديم عرض عن أبرز أعمال المجلس ومنجزاته وخاصة فيما يتعلق بتحسين المشهد الحضري.

إدارة المشاريع

وعقد وزير الشؤون البلدية والقروية اجتماعا في قاعة الاجتماعات بالأمانة، وذلك بحضور أمين المنطقة الشرقية، ووكيل الوزارة للتخطيط والبرامج خالد الدغيثر، ومدير إدارة دعم وتمكين الأمانات بالوزارة عبدالله بن سعيد، والوكلاء، والوكلاء المساعدين، ومدراء الإدارات بالأمانة، ورؤساء البلديات، حثهم فيه على بذل المزيد من العمل والجهد والتطوير الدائم تماشيا مع تطلعات القيادة الرشيدة، لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية الشاملة بالمملكة والتي تصب في النهاية في خدمة المواطنين والمقيمين، ولتحقيق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية.

وتم تقديم عرض مرئي عن أبرز استراتيجيات عمل الأمانة والمبادرات التي تشارك فيها الأمانة واستراتيجية النقل الشامل واستراتيجية تصريف مياه الأمطار ومؤشرات شبكة الطرق بحاضرة الدمام ومنظومة إدارة المشاريع ونظام معلومات إدارة المشاريع والاستدامة المالية والمشاريع المميزة وتطوير المجاورات السكنية وتوجهات الأمانة لخفض الحوادث المرورية ومشاريع تطوير التقاطعات ومشاريع تصريف مياه الأمطار وأهم الإنجازات في مجال الاستثمار وتطوير منظومة الاستثمار والتحول الرقمي وأداء الأمانة من خلال المؤشرات ربع السنوية واستراتيجية الأمانة لتطوير الطرق والبنية التحتية، وكذلك برنامج جودة الحياة والنماذج التحويلية لقطاعات هذا البرنامج وأنسنة المدن، وأتمتة المشاريع.

دعم متواصل

وأكد الوزير الاهتمام والدعم المتواصل الذي تحظى به جميع مناطق ومدن المملكة من قبل القيادة الرشيدة لتعزيز التنمية والارتقاء بالخدمات البلدية للمواطن والمقيم، وتنفيذ المشاريع التنموية لتهيئة البنى التحتية، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة تحرص على الاستثمار في تنفيذ المشاريع التنموية، من خلال وضع الخطط والدراسات والبرامج والمبادرات لتنفيذ أو استكمال مشاريعها التطويرية، مبينا أن هذه المشروعات التنموية الحديثة، وما صاحبها من موازنة كبيرة، تعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، على تهيئة البنى التحتية، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين. من جهته، ثمن أمين المنطقة الشرقية، زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية لمتابعته ودعمه لمشاريع التطوير والتنمية والارتقاء بالخدمات البلدية للأمانة بما يخدم المواطن والمقيم، معتبرا أن هذه الزيارة تمثل حافزا لجميع منسوبي الأمانة لمضاعفة الجهود.

وقف على وحدة التدخل السريع المتنقلة لنزح الأمطار