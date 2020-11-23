شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف الأراضي البيضاء في «جوهرة الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل
وضمن أعمال البلدية اليومية، الهادفة للحفاظ على الصحة العامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، نفذت الفرق الميدانية أعمال تعقيم ورش وتنظيف الحاويات في حي الحمراء، إضافة إلى تعقيم ورش مجمع الدوائر الحكومية.
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