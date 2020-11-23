شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يكرم قناة «اقرأ» الفضائية والان نبدء بالتفاصيل

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، قناة اقرأ الفضائية الراعي الإعلامي لجائزة الإبداع في نسختها الثالثة، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، ورُعاة جائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة، ضمن ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة».

وتحرص «اقرأ» على أن تتواجد في معظم الفعاليات والمناسبات في المملكة؛ لتغطيتها ورعايتها إعلاميا. تسلم التكريم نيابة عن «اقرأ» المنتج الفني حسن بن عمر العطاس.