شكرا لقرائتكم خبر عن ربط منظومة التدريب التقني بقطاعات الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

وقف نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة د. عبدالله آل مرزوق، على احتياجات الإدارة العامة للتدريب التقني، بالمنطقة الشرقية، والمنشآت التدريبية.

واطلع «آل مرزوق»، خلال جولة تفقدية، أمس، على الورش والمختبرات والمعامل والقاعات التدريبية، للوقوف على تطبيق معايير الجودة، وجهود ربط منظومة التدريب بقطاعات الأعمال، والتقى عددا من المدربين والمتدربين، وجرى استعراض تجارب الجودة الناجحة والمطبقة.

كما التقى نائب محافظ المؤسسة، مسؤولي ومدراء الأقسام بالإدارة؛ للوقوف على احتياجاتهم. وكرم أعضاء المجلس الاستشاري من خارج الإدارة؛ على جهودهم في المساهمة بتحقيق أهداف المجلس، لربط منظومة التدريب التقني والمهني بقطاعات الأعمال؛ للتكامل بما يخدم الوطن والمواطن؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030.