شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا والأمن الغذائي» بملتقى جامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

نظمت جامعة الملك فيصل، أمس، ملتقى الأمن الغذائي والاستدامة البيئية تحقيق التكامل وبناء الشراكات، ضمن أسبوع هوية الجامعة المؤسسية «حصاد وتطلعات». وتحدث في الملتقى نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د. محمد السديري عن كيفية مساهمة الجامعات في تحقيق الأمن الغذائي كأحد أهداف الرؤية، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة م. منصور المشيطي عن الإنتاج الزراعي والبرامج والمبادرات الموجهة لإنتاج الغذاء في المملكة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء د. هشام الجضعي عن دور الهيئة في سلامة السلسلة الغذائية والصحة، وتأثير جائحة «كوفيد- 19»، على منظومة الأمن الغذائي.

وأوضح رئيس الجامعة د. محمد العوهلي، أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والفعاليات التي تعزز ممارسات الجودة والحوكمة الإدارية الحديثة، كما يأتي استشعارا من الجامعة بدورها الوطني في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع التعليم الجامعي من مقام القيادة الرشيدة، أيدها الله.