شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مخالفات لتدابير كورونا بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

رصدت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 6 مخالفات للتدابير الوقائية، من بينها مخالفتا تكدس في الأسواق المركزية، و4 حالات عدم تقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ «كوفيدـ 19»، في الأسواق والمراكز التجارية، وذلك من خلال 472 جولة رقابية نفذتها الأمانة، و3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

وتم تطهير 754 موقعا، باستخدام 147068 لتراً من المعقمات والمطهرات المستخدمة، بمشاركة 457 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7383 طنا من النفايات، وإزالة 4010 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9413 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وتأتي هذه الجولات استمراراً لجهود أمانة الشرقية للتصدي لفيروس «كوفيد- 19»، التي تهدف من خلالها لحماية الجميع، ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعت الأمانة لضرورة تعاون الجميع، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.