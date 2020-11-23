شكرا لقرائتكم خبر عن قادة دول «G 20»: تحركات عالمية نحو مستقبل خال من الانبعاثات والان نبدء بالتفاصيل

اتفق قادة دول مجموعة العشرين، على أهمية مواجهة الانبعاثات الكربونية، وتسريع نمو الطاقة الجديدة والصناعات الخضراء، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأكثر مراعاة للبيئة من جميع النواحي.

وأكد القادة، خلال الفعالية المصاحبة لقمة قادة دول مجموعة العشرين حول الحفاظ على كوكب الأرض، ضرورة حماية النظام البيئي والطبيعة، والالتزام بمسار أهداف اتفاقية باريس، والتوسع في الغطاء النباتي، مشيدين بمقترح المملكة إنشاء منصة عالمية للاقتصاد الدائري، باعتبارها تسرع عملية الانتقال إلى عالم خال من الكربون.

وشدد القادة على أن القضايا البيئية العالمية تمثل تحديا كبيرا للعالم أجمع ولمجموعة العشرين بشكل خاص، وبالتالي فإنه يجب العمل كفريق واحد، والتركيز على علاقات الطاقة المناخية، وتعزيز انتشار التقنيات النظيفة والفعالة.

كما أكد قادة العشرين أهمية التعاون وزيادة البحث والابتكار في التقنيات الجديدة والمستدامة ودعم التكنولوجيا بشكل أكبر وتمويل العالم النامي لجعل البشرية أكثر ازدهارا، لافتين إلى أن الكوارث الطبيعية لم تحظ بالاهتمام الكافي، خاصة أن الدول الأكثر فقرا هي الأشد تأثرا بمثل هذه المشكلات.