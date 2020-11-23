شكرا لقرائتكم خبر عن «كونتي»: ملتزمون بالقضاء على انبعاثات الكربون بحلول 2050 والان نبدء بالتفاصيل
وأكد «كونتي» أن إيطاليا ملتزمة للوصول إلى خلو الكربون بحلول عام 2050، وستستخدم هذا الهدف كمحرك لاستعادة العافية في هذه الفترة، مع التزامها بالنجاح الكامل لمؤتمر «COP 26»، برئاسة المملكة المتحدة وبشراكة إيطالية، وستستضيف حدثًا مبتكرًا يتمثل في تمكين الشباب في جميع أنحاء العالم لتبادل الآراء والأفكار والنقد. وقال: «بصفتنا رئيس الدورة القادمة لمجموعة العشرين سنركّز على علاقات الطاقة المناخية، وحول كيفية تحقيق انتقال سريع إلى مستقبل خالٍ من الكربون والأساس للاقتصاد الطبيعي»، مؤكدًا أن اقتراح المملكة لمنصة الاقتصاد الدائري الكربوني سيلعب دوره للانتقال الفعّال، ولا مفر من الحاجة الملحّة لتقليل الانبعاثات، ويجب أن يكون هذا محور جميع الجهود المبذولة لمحاربة التغيّر المناخي.
وأفاد بأن إيطاليا ستسعى إلى تعزيز انتشار التقنيات النظيفة والفعّالة مع اهتمام خاص بتحديث المراكز الجديدة بما في ذلك المزيد من المدن وإيجاد فرص عمل خضراء بمستقبل مستدام، مفيدًا أن مجموعة العشرين بحاجة إلى إظهار الريادة في جعل هذا حقيقة إلى واقع.
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