شكرا لقرائتكم خبر عن «كونتي»: ملتزمون بالقضاء على انبعاثات الكربون بحلول 2050 والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس وزراء إيطاليا جيوسيبي كونتي إن الدورة القادمة لقمة قادة مجموعة العشرين 2021 التي ستُعقد في بلاده، تسعى إلى تمكين اتفاقيات استشرافية طموحة في إطار عمل اتفاقيات ريو 3 على المناخ، والتنوع البيولوجي والتصحر وتأثير الوباء على الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن التحديات يجب ألا تؤثر في إرادة الدول. وبيّن، في كلمته خلال الفعالية المصاحبة لقمة قادة دول مجموعة العشرين حول الحفاظ على كوكب الأرض، أن الأنظمة المالية والحماية الاقتصادية الحالية فشلت في أخذ حالة الطوارئ المناخية والبيئية في الاعتبار المناسب، مفيدًا أن الولايات المتحدة تتخذ خطوة مهمة في هذا الاتجاه لجيلها القادم، إذ تخصص ما لا يقل عن 37% من مواردها المالية للحصول على استثمارات.

وأكد «كونتي» أن إيطاليا ملتزمة للوصول إلى خلو الكربون بحلول عام 2050، وستستخدم هذا الهدف كمحرك لاستعادة العافية في هذه الفترة، مع التزامها بالنجاح الكامل لمؤتمر «COP 26»، برئاسة المملكة المتحدة وبشراكة إيطالية، وستستضيف حدثًا مبتكرًا يتمثل في تمكين الشباب في جميع أنحاء العالم لتبادل الآراء والأفكار والنقد. وقال: «بصفتنا رئيس الدورة القادمة لمجموعة العشرين سنركّز على علاقات الطاقة المناخية، وحول كيفية تحقيق انتقال سريع إلى مستقبل خالٍ من الكربون والأساس للاقتصاد الطبيعي»، مؤكدًا أن اقتراح المملكة لمنصة الاقتصاد الدائري الكربوني سيلعب دوره للانتقال الفعّال، ولا مفر من الحاجة الملحّة لتقليل الانبعاثات، ويجب أن يكون هذا محور جميع الجهود المبذولة لمحاربة التغيّر المناخي.

وأفاد بأن إيطاليا ستسعى إلى تعزيز انتشار التقنيات النظيفة والفعّالة مع اهتمام خاص بتحديث المراكز الجديدة بما في ذلك المزيد من المدن وإيجاد فرص عمل خضراء بمستقبل مستدام، مفيدًا أن مجموعة العشرين بحاجة إلى إظهار الريادة في جعل هذا حقيقة إلى واقع.