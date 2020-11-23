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كلية التقنية بنجران و الطائف تعلن عن موعد فتح باب القبول لبرامج الدبلوم

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمحافظتي نجران والطائف عن إتاحة فتح باب القبول الإلكتروني لبرامج الدبلوم  للفصل التدريبي الثاني وذلك بداية من يوم الأحد الموافق الثاني والعشرون من شهر نوفمبر الحالي ويستمر فترة القبول لمدة عشرة أيام أي حتى أول يوم في شهر ديسمبر القادم والمرافق السادس عشر من شهر ربيع الثاني الجاري.

كلية التقنية بنجران و الطائف تعلن عن موعد فتح باب القبول لبرامج الدبلوم 1 23/11/2020 - 12:37 ص

البوابة الإلكترونية للقبول في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

ويمكن على كل  من يرغب في التقدم في التسجيل بقبول برامج الدبلوم التابعة للمؤسسة الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  حيثُ سوف يتم قبول جميع الطلبات الصباحية والمسائية ولقد أوضح المتحدث الرسمي بكلية التقنية الأستاذ علي بن عبد الله آل عتيق أن الفئات التي سوف يتم الموافقة عليها هم حاصلي على الشهادة الثانوية العامة وكذلك معاهد الثانوية الصناعية أو ما يعادلها.

التخصصات المتاحة للتسجيل في كلية التقنية المهنية

كما أعلن الأستاذ علي بن عبد الله آل عتيق عن التخصصات المتاحة أمام جميع الطلبة للتسجيل في برامج الدبلوم وهي:

  • قسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات “تخصص الدعم الفني والبرمجيات”
  • قسم التقنية الإدارية” تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق”
  • قسم التقنية الميكانيكية “تخصص المحركات والمركبات وميكانيكا السيارات”
  • وأخيراً قسم التقنية الكهربائية “تخصص القوى الكهربائية”.

التدريب المهني والتقني في نجران

ويلزم على جميع المتقدمين الإطلاع على كافة الشروط قبل التقدم والتسجيل إلكترونيا وفي حالة توافر تلك الشروط عليهم التسجيل إلكترونيا وإرسال الطلب والإنتظار بالنتيجة، حيثُ أن في حالة القبول سوف يتم إرسال رسالة عبر الجوال تخبرهم بذلك.

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