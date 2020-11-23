شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: وفاة 7 أشخاص شربوا المعقّم الكحولي والان مع التفاصيل
وتعتبر منطقة ياكوشيا أكبر أقاليم الاتحاد الروسي. وكان المطهر الكحولي موجوداً في المنزل الذي شهد السهرة القاتلة، لغسل الأيدي ضمن الإرشادات الصحية لكبح تفشي الوباء.
وقد توفي في الحال ثلاثة من الأشخاص التسعة، أحدهم امرأة في الـ41 من عمرها، ورجلان عمر أحدهما 27 عاماً، والآخر 59 عاماً. وتم نقل ستة أشخاص بطائرة إخلاء طبي إلى عاصمة الإقليم مدينة ياكوتسك. وخلال الجمعة توفي ثلاثة رجال منهم (28 و32 و69 عاماً). وتم الإبلاغ عن وفاة الشخص السابع أمس الأحد. ولا يزال شخصان يتلقيان الرعاية الطبية وهما في غيبوبة.
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