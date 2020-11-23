، حملة ترامب تستأنف حكمًا برفض طلبها وقف إعلان فوز "بايدن" بولاية بنسلفانيا ،

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استأنفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأحد حُكمًا برفض طلبها وقف إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية بنسلفانيا، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، ذكرت الحملة في الدعوى أنها طعنت على قرار قاضي المحكمة الجزئية ماثيو بران في محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأمريكية.
يُشار إلى أن بران كان قد رفض السبت دعوى قضائية أقامتها حملة ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في بنسلفانيا حيث فاز ترامب في انتخابات 2016.
ووصف القاضي ما جاء في الدعوى بأنه "حجج قانونية بلا أساس، واتهامات قائمة على التكهنات". ويمهد هذا القرار القضائي لمصادقة بنسلفانيا على فوز بايدن في الولاية، وهو إعلان مقرر اليوم الاثنين.
يُذكر أن بايدن فاز بأصوات الهيئة الناخبة التي تقرر في نهاية المطاف مَن سيدخل إلى البيت الأبيض. وقد حصل على 306 أصوات مقابل 232 لترامب.
ومن المقرر أن تصوّت الهيئة الناخبة رسميًّا في 14 ديسمبر، على أن تسبقها مصادقة الولايات على النتائج.
وعادة ما تصادق الولايات على النتائج بشكل روتيني بعد كل انتخابات رئاسية.
حملة ترامب تستأنف حكمًا برفض طلبها وقف إعلان فوز "بايدن" بولاية بنسلفانياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-23
استأنفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأحد حُكمًا برفض طلبها وقف إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية بنسلفانيا، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، ذكرت الحملة في الدعوى أنها طعنت على قرار قاضي المحكمة الجزئية ماثيو بران في محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأمريكية.
يُشار إلى أن بران كان قد رفض السبت دعوى قضائية أقامتها حملة ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في بنسلفانيا حيث فاز ترامب في انتخابات 2016.
ووصف القاضي ما جاء في الدعوى بأنه "حجج قانونية بلا أساس، واتهامات قائمة على التكهنات". ويمهد هذا القرار القضائي لمصادقة بنسلفانيا على فوز بايدن في الولاية، وهو إعلان مقرر اليوم الاثنين.
يُذكر أن بايدن فاز بأصوات الهيئة الناخبة التي تقرر في نهاية المطاف مَن سيدخل إلى البيت الأبيض. وقد حصل على 306 أصوات مقابل 232 لترامب.
ومن المقرر أن تصوّت الهيئة الناخبة رسميًّا في 14 ديسمبر، على أن تسبقها مصادقة الولايات على النتائج.
وعادة ما تصادق الولايات على النتائج بشكل روتيني بعد كل انتخابات رئاسية.
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
01:19 AM
القاضي وصف ما جاء بالدعوى بأنه "حجج بلا أساس واتهامات قائمة على التكهنات"
استأنفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأحد حُكمًا برفض طلبها وقف إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية بنسلفانيا، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، ذكرت الحملة في الدعوى أنها طعنت على قرار قاضي المحكمة الجزئية ماثيو بران في محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأمريكية.
يُشار إلى أن بران كان قد رفض السبت دعوى قضائية أقامتها حملة ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في بنسلفانيا حيث فاز ترامب في انتخابات 2016.
ووصف القاضي ما جاء في الدعوى بأنه "حجج قانونية بلا أساس، واتهامات قائمة على التكهنات". ويمهد هذا القرار القضائي لمصادقة بنسلفانيا على فوز بايدن في الولاية، وهو إعلان مقرر اليوم الاثنين.
يُذكر أن بايدن فاز بأصوات الهيئة الناخبة التي تقرر في نهاية المطاف مَن سيدخل إلى البيت الأبيض. وقد حصل على 306 أصوات مقابل 232 لترامب.
ومن المقرر أن تصوّت الهيئة الناخبة رسميًّا في 14 ديسمبر، على أن تسبقها مصادقة الولايات على النتائج.
وعادة ما تصادق الولايات على النتائج بشكل روتيني بعد كل انتخابات رئاسية.
، حملة ترامب تستأنف حكمًا برفض طلبها وقف إعلان فوز "بايدن" بولاية بنسلفانيا ،
المصدر : الخليج 365
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