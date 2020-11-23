محمد بن مسعود - الدمام - اكدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بـ ⁧هيئة المساحة الجيولوجية السعودية⁩ بانها رصدت الساعة ٥٣ : ١١ هزة أرضية بقوة ٣.١٩ على مقياس ريختر وعمق ٢.٤٥ كم وتبعد ٧ كم جنوب محافظة الشقيق بمنطقة جازان . 23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 01:30 AM رصد هزة أرضية بجازان بقوة ٣.١٩ على مقياس ريختر رصد هزة أرضية بجازان بقوة ٣.١٩ على مقياس ريختر اكدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بـ ⁧هيئة المساحة الجيولوجية السعودية⁩ بانها رصدت الساعة ٥٣ : ١١ هزة أرضية بقوة ٣.١٩ على مقياس ريختر وعمق ٢.٤٥ كم وتبعد ٧ كم جنوب محافظة الشقيق بمنطقة جازان . الكلمات المفتاحية ، رصد هزة أرضية بجازان بقوة ٣.١٩ على مقياس ريختر ،

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