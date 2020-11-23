شكرا لمتابعة خبر عن شاهد روعة جبل طويق خلال احتفائه باختتام قمة الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): احتفى جبل طويق، أمس الأحد، باختتام قمة الرياض لقادة مجموعة العشرين بنجاح. احتفى جبل طويق، أمس الأحد، باختتام قمة الرياض لقادة مجموعة العشرين بنجاح. وكانت القمة اختتمت فعالياتها، ببيان ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. يُشار إلى أن قمة الرياض، تطرقت على مدار يومين إلى مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي من أجل تشكيل عالم أفضل عبر سلسلة من التدابير في مقدمتها استعادة النمو وتعزيز التعافي القوي والشمولي.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد روعة جبل طويق خلال احتفائه باختتام قمة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.