شكرا لمتابعة خبر عن العثور على شرائح قياس السكري ملقاة بالطريق ومطالب لوزارة الصحة بالتحقيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

عثر مواطن على أكوام من الأكياس السوداء، ملقاة بطريق قريضة بالمدينة المنورة.

وبتفتيش الأكياس عثر المواطن على عدد من الكراتين الجديدة، تحتوي على شرائح قياس مستوى السكر في الدم.

وأوضح المواطن أن شرائح قياس السكر صناعة أمريكية، فيما ظهر عليها شعار وزارة الصحة السعودية، مطالبًا وزارة الصحة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.