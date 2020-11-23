وزير التعليم: المملكة عرفت التعليم عن بُعد قبل 40 عامًا

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن التعليم «عن بُعد» لم يكن مفهومًا جديدًا في المملكة، وذلك باستخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة في التعليم الجامعي قبل أكثر من 40 عامًا.

وأشار وزير التعليم، خلال مشاركته بقمة العشرين اليوم الأحد، إلى أن بعض الدول ليس لديها القدرة على إطلاق محطات عبر الأقمار الصناعية أو قنوات تلفزيونية عبر الأقمار الصناعية لطلابها، بينما في المملكة الكبيرة جدًا وهي تكاد توازي القارة الكاملة مع جغرافيات مختلفة من أودية وجبال وقرى صغيرة، توجد بعض المناطق التي لا يمكن ضمان حصولها على الاتصال الضروري لاستمرارية تعليمهم ولهذا السبب تم استخدام البث عبر الأقمار الصناعية إلى جانب مدرستي وهي منظومة إدارة التعليم في نفس الوقت.

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