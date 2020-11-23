الجبير يهنئ القيادة بنجاح قمة العشرين: يؤكد دور المملكة الفاعل دوليًّا

هنأ وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، بنجاح قمة مجموعة العشرين.

وقال الجبير، مساء اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي بتويتر: «أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما تحقق من نجاح لقمة مجموعة العشرين، هذا النجاح للرئاسة السعودية في هذا الظرف الاستثنائي يؤكد دور بلادنا الفاعل دوليًّا وحرصها على المبادئ الراسخة التي يأتي في مقدمتها الإنسان وسلامته والاستقرار العالمي».

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