الجبير يهنئ القيادة بنجاح قمة العشرين: يؤكد دور المملكة الفاعل دوليًّا

عبر حسابه على تويتر..
هنأ وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، بنجاح قمة مجموعة العشرين.
وقال الجبير، مساء اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي بتويتر: «أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما تحقق من نجاح لقمة مجموعة العشرين، هذا النجاح للرئاسة السعودية في هذا الظرف الاستثنائي يؤكد دور بلادنا الفاعل دوليًّا وحرصها على المبادئ الراسخة التي يأتي في مقدمتها الإنسان وسلامته والاستقرار العالمي».
اقرأ أيضًا:
خادم الحرمين الشريفين يعلن نقل شرف ومسؤولية استضافة رئاسة مجموعة العشرين في 2021 إلى إيطاليا
ولي العهد: المملكة ستواصل دعم الجهود لتوفير لقاحات كورونا للجميع بشكل عادل وبتكلفة ميسورة
ولي العهد: مجموعة العشرين برئاسة المملكة تبنّت معالجة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يهنئ القيادة بنجاح قمة العشرين: يؤكد دور المملكة الفاعل دوليًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.