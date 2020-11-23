لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب.. آلية تسجيل الدخول بالبلاك بورد في جامعة الملك عبدالعزيز

قامت جامعة الملك عبدالعزيز بتوفير بوابة إلكترونية يمكن من خلالها الحصول على أفضل الخدمات والتسهيل على جميع فئات االجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وغيرهم.

وتوفر جامعة الملك عبد العزيز، أرضية للدراسة الجامعية والدراسات العليا في مختلف الفنون والعلوم ومجالات المعرفة المتخصصة، وتعد المعلمين جنبًا لـجنب مع الدراسات والبحوث الإسلامية، وتشجع المعرفة والعلوم لتعزيز الأنشطة الاقتصادية والثقافية والرياضية والاجتماعية والعلمية عبر السيرش العلمي.

جامعة الملك عبدالعزيز.. تسجيل الدخول

وأوضحت جامعة الملك عبدالعزيز أن البوابة تحتوي على العديد من الخدمات الإلكترونية والتسهيلات لكافة فئات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وغيرهم التي توفر الوقت والجهد على جميع فئات الجامعة، ويتم تسجيل الدخول بالخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع جامعة الملك عبدالعزي، عبر الرابط التالي «من هنا»

- اضغط على الخدمات الإلكترونية من القائمة الجانبية.

- اختر أيقونة الدخول الموحد للأنظمة الجامعية.

- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور واضغط تسجيل دخول.

حول جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة الملك عبدالعزيز من الجامعات الأهلية الأهلية التي جابها بن عبدالعزيز، وفي ذلك الوقت منح مجانية للطلاب السعوديين وأبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من جامعة غير حكومية، ومن دول الخليج العربي.

وجامعة الملك عبدالعزيز هي جامعة مستقلة إدارياً وأكاديمياً ومالياً، يتجاوز عدد طلاب الجامعة 36000 طالب كل عام دراسي ، وتعتبر الملك عبد العزيز من بين أفضل 150 جامعة في العالم من حيث معايير الأداء وجودة المخرجات التعليمية وحجم الدراسة والأبحاث المنشورة.

بلاك بورد جامعة المؤسس

ويعتبر نظام بلاد بورد بجامعة الملك عبدالعزيز أحد أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني المتكامل الذي يوفر إدارة تعليمية تزامنية وغير متزامنة، ويتيح بيئة تعلم آمنة للجميع.

ويمّكن نظام البلاد بورد المعلمين من تقديم مقرراتهم الدراسية ومحاضراتهم باستخدام الأدوات المختلفة التي يحتويها نظام البلاك بورد، وتسهيل قدرة الطلاب على معرفة كل ما يريدون وحسب حاجتهم كالدراسة والاختبارات الفصلية والنهائية وغيرها من الأدوات المختلفة الخاصة بالجامعة، ويمكن تسجيل الدخول إلى نظام البلاك بورد بجامعة الملك عبدالعزيز بكل سهولة من خلال اتباع ما يلي:

- الدخول إلى رابط بلاك بورد جامعة الملك عبد العزيز «من هنا».

- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

- اضغط على تسجيل دخول.

- بعد تسجيل الدخول يمكن الإطلاع على نظام البلاك بورد.

- يمكنك الإطلاع على الجدول الدراسي من الواجهة بكل سهولة.

- كما يمكنك التعرف على أي واجبات أو أنشطة وضعت من قبل المحاضرين.

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