رئيس البرلمان العربي يُثمن مخرجات قمة العشرين ويُشيد بنجاح المملكة

ثمَّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، مخرجات قمة دول ‏مجموعة العشرين الافتراضية التي استضافتها المملكة برئاسة خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء ‏في المجموعة.

وأكد أن رئاسة المملكة لهذه القمة كان له الدور ‏الأكبر في تحقيق التوافق حول عدد من القضايا ذات الأولوية على الصعيد العالمي، وفي مقدمتها ‏اتفاق قادة دول المجموعة على دعم الدول النامية، وتمويل التوزيع العادل للقاحات الوقاية من جائحة فيروس كورونا وتعهدهم ‏بتقديم الدعم الكامل للفئات الأكثر تأثراً بالجائحة، وإقرارهم مبادرة تعليق مدفوعات الدين ‏للدول الأكثر فقراً حتى منتصف 2021م، والاتفاق على ضمان إبقاء طرق النقل مفتوحة وآمنة، ‏فضلًا عن اتفاق قادة المجموعة على ضرورة العمل المشترك لحماية كوكب الأرض ومواجهة ‏التحديات الناشئة عن التغير المناخي والحفاظ على البيئة لتحقيق اقتصاد قوي وشامل ومتوازن ‏ومستدام.‏

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن ثقته الكاملة في أن نتائج هذه القمة وتنفيذ قادة دول مجموعة ‏العشرين لتعهداتهم التي أعلنوا عنها خلال القمة سيكون لها عظيم الأثر في تنسيق الجهود ‏العالمية في مكافحة جائحة كورونا وتخفيف آثارها الاقتصادية والإنسانية على الدول والشعوب ‏الفقيرة، وسرعة تعافي الاقتصاد العالمي وإعادة الاستقرار إلى الأسواق العالمية.‏

وأشاد العسومي، بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة في ‏استضافة وتنظيم ورئاسة هذه القمة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، مؤكدًا ‏أن ما أنجزته المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في هذا الشأن يُعد فخرًا لكافة الدول والشعوب العربية.‏

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