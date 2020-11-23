«قمة العشرين».. السديس: بلاد الحرمين الشريفين تخطو واثقة بحزم قادتها وعزم رجالها

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بما تضمنه خطاب ولي عهد ‏المملكة العربية السعودية ‏نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمجموعة العشرين.

وقال السديس: «هنيئًا للمملكة العربية السعودية ما تحقق لها من فخرٍ في قيادة قمة مجموعة العشرين التي ما كانت لتكون بدون القيادة الحكيمة لهذه البلاد المباركة، وما تضمنه خطاب ولي عهدها الأمير الشاب محمد بن سلمان وما فيه من تحقيق للرؤية الصائبة للمملكة دليل على أن بلاد الحرمين تخطو واثقة بحزم قادتها وعزم رجالها إلى بلوغ المرام ومزاحمة الثريا».

وأكد أن المملكة ماضية في طريقها وتحقيق رؤيتها المباركة «2030» بكل ثقة، غير مبالية بصرير الأقلام المأجورة وترهات الإعلام المعادي، متسلحة بشرع الله وكتابه وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم شرعاً ودستوراً، ومنهج وسطي معتدل فلا إفراط ولا تفريط.

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