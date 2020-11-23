أخبار السعودية اليوم.. «خادم الحرمين الشريفين» ينقل شرف استضافة رئاسة ‎مجموعة العشرين إلى ‎إيطاليا.. والبنوك السعودية توضح المدة المتاحة للاعتراض على أخطاء بطاقة الائتمان

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد؛ حيث تابع العالم أجمع البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، والذي تم عقده افتراضيًا -عن بُعد- في الرياض، وإلى التفاصيل:

خادم الحرمين الشريفين يعلن نقل شرف ومسؤولية استضافة رئاسة ‎مجموعة العشرين في 2021 إلى ‎إيطاليا

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن هذه هي المرة الأولى التي تشرفت فيها المملكة بتولي رئاسة مجموعة العشرين، وإن كان عامًا مليئًا بالتحديات الكبيرة، إلا أننا وبدعمكم قد تمكنا من الارتقاء لمستوى التحدي.

نص البيان الختامي لقمة قادة العشرين بالرياض

أكد البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين بالرياض، توفير اللقاحات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والعمل معًا من مواجهة تداعيات الجائحة على الاقتصادات العالمية.

ألقاه ولي العهد.. البيان الختامي لرئاسة مجموعة العشرين: دعم الاقتصاد العالمي وتعليق الديون وإجراءات استثنائية

وأكد أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، كرست جهودها لبناء عالم أقوى وأكثر متانة واستدامة، ويتوازى ذلك مع ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي واجتماعي كبير، مسترشدين فيه برؤية المملكة 2030

باعتباره منهجًا عالميًا شاملًا.. إشادة دولية بالبيان الختامي لقمة مجموعة العشرين

أكد قادة أعضاء مجموعة العشرين، خلال أعمال التي جرت افتراضيًا -عن بُعد-، في الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية، أهمية العمل المشترك لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

«قمة العشرين».. وزير التعليم يكشف كيفية استمرار العملية التعليمية بالمملكة رغم تحديات كورونا

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده بالنهج الجماعي والتشاركي والتعاون الدولي بوصفه السبيل الأكثر فعالية لمواجهة الأزمات العالمية وأهمية في الأوقات الحرجة والحساسة، جاء ذلك خلال كلمة له في إحاطته الإعلامية اليوم بعنوان (استمرارية التعليم في أوقات الأزمات) ضمن قمة دول مجموعة العشرين؛ حيث استعرض آل الشيح التعليم خلال جائحة كورونا وصورة المشهد غير المسبوق في عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم الذي أدى إلى خروج 1.6 بليون طالب خارج المدارس؛ بسبب الجائحة.

بدلات يومية وتعويضات نقدية.. «التأمينات الاجتماعية» تعدد فوائد تأمين الأخطار المهنية

وكشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عن أن العناية الطبية تشمل خدمات التشخيص والعلاج والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية.

تمويل لقاحات كورونا.. بُشريات قمة العشرين للعالم

يرتقب العالم، اليوم الأحد، البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين المقرر أن يتضمَّن «تعهدًا بتمويل التوزيع العاجل للقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)»؛ وذلك بعد أشهر من المعاناة والمناشدات الأممية بضرورة العدالة في توزيع اللقاح حال الوصول إليه

البنوك السعودية توضح المدة المتاحة للاعتراض على «أخطاء بطاقة الائتمان»

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، المدة المتاحة لتقديم الاعتراض على أخطاء العمليات الواردة في بطاقة الائتمان

وزارة الصحة توضح حقيقة علاج «الحجامة» للنعاس الدائم

أكّدت وزارة الصحة، عدم وجود دراسات علمية كافية، تثبت فعالية الحجامة لمعالجة النعاس الدائم، كما حدَّدت المدة المفترضة بين الحجامة والتبرع بالدم.

تباين أسعار الذهب في السوق السعودية خلال تعاملات الأحد

تباينت أسعار الذهب، اليوم، في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، وفق معدل الطلب والعوامل المؤثرة على سعر المعدن الأصفر عالميًّا ومحليًّا.

«الحصيني» يتوقع حالة ممطرة متفاوتة الغزارة على المملكة.. ويحدد موعدها

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، حالة ممطرة نهاية هذا الأسبوع وهي الحالة الممطرة الرابعة لموسم 1442هـ ، وتكون الأمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء واسعة من المملكة والخليج يصاحبها موجة برد متوسطة القوة.، كما نصح بتجهيز الملابس الشتوية لارتدائها قائلًا: «من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها».

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