3 درجات انخفاضا في حرارة الرياض

سجلت مدينة الرياض خلال الشهر الماضي «أكتوبر 2020»، انخفاضاً ملحوظاً في متوسط درجات الحرارة، بمعدل 3 درجات مئوية، وذلك استنادًا إلى قراءات محطات رصد جودة الهواء التابعة للهيئة الملكية لمدينة الرياض. وأوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة، أنه وفق مراجعة القراءات المسجلة، خلال عام 2020م حتى نهاية شهر أكتوبر» بأن معظم الأشهر خلال العام الحالي، قد سجل انخفاضاً في متوسط درجات الحرارة مقارنة بعام 2019م، باستثناء شهر فبراير الذي سجل ارتفاعًا بمقدار درجة مئوية واحدة فقط، كما لوحظ وجود تفاوت بين متوسط درجات الحرارة الصغرى المسجلة في محطات الرصد، بمختلف أنحاء المدينة خلال شهر أكتوبر 2020، حيث سجلت المحطات داخل المدينة ما يقارب 27 درجة مئوية، ومحطات الرصد بالطرق سجلت ما يقارب 28 درجة مئوية، أما المحطات خارج المدينة فسجلت ما يقارب 25 درجة مئوية، خلال الشهر ذاته في العام الجاري.



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