تواصل تنبيهات الأمطار وسحب رعدية على جازان

تواصلت تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والمديرية العامة للدفاع المدني من تأثيرات هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، التي تأثرت بها أمس وأمس الأول مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وحائل والجوف والمنطقة الشرقية وتبوك والقصيم. بينما نبهت «الأرصاد» من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية، وهو ما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية بمحافظات الداير بني مالك والريث والعارضة وفيفاء وهروب.

توخي الحذر

بعد هطول الأمطار في منطقتي المدينة المنورة وتبوك، شهدت مجاري السيول والمستنقعات المائية إقبالا كبيرا ومتزايدا من الأهالي ومحبي الأمطار، في الوقت الذي دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول في أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من التعرض إلى موجة من الأمطار بين الشديدة والمتوسطة.

استمرار التوقعات

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، أن تكون السماء غائمة جزئيا على وسط المملكة، في حين تتوقع أن تتكوَّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية. كما تتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على المناطق الشمالية للمملكة، ولا يُستبعد أن يتكوَّن الضباب على تلك المناطق.

تجمعات المياه

ما زالت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة في بلديات محافظة ينبع والعيص ومركز ينبع النخل، تعالج آثار تجمعات مياه الأمطار، وإعادة الحركة لطبيعته. وباشرت البلديات سحب المياه من المواقع غير المخدومة بشبكة التصريف عن طريق الآليات والمعدات والكوادر البشرية، وتنفيذ الخطط الطارئة المعدة سابقًا للحالات المطرية.

كما يجري العمل على معالجة وإصلاح الطرق المتضررة من آثار سيول الأمطار بمراكز أبو شكير ونبط والنباه. كما باشرت فرقة الطوارئ في بلدية ينبع النخل أعمالها في حصر الأضرار الواقعة في المراكز التي تتبع البلدية، وجدولتها حسب الأولويات، والبدء في صيانة الطرق المتضررة، ومعالجة المستنقعات المائية.

في حين ‏باشرت فرقة الطوارئ في بلدية محافظة العيص أعمالها في حصر الأضرار الواقعة على المحافظة، والبدء في معالجة تجمعات المياه، وإزالة الأتربة والأحجار على الطرق الرئيسية.

فتح الطرق

في منطقة تبوك، باشرت الفرق الميدانية التابعة لبلدية تيماء أعمالها في فتح الطرق وتنظيفها من الأتربة والأحجار، ونزح تجمعات التربة والمياه، وإصلاح أعطال الإنارة مع هطول الأمطار أمس على المحافظة، بينما باشرت فرق الطوارئ، التي تعمل على مدى الساعة، متابعة أي مستجدات تحدث من انهيارات وانقطاع للطرق وإصلاح إنارة الشوارع وتنظيف مخلفات السيول.

وفي محافظة أملج، أزالت البلدية آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة والمراكز التابعة لها، شملت أعمال شفط المياه وإزالة الأتربة وإصلاح الأرصفة.

بينما حددت فرق الطوارئ أماكن تجمع المياه، وتم البدء في شفطها مباشرة بعد توقف هطول الأمطار من خلال مضخات المياه وصهاريج الشفط، بالإضافة إلى الآليات المساندة والعمالة.

كما رفعت الأتربة من الشوارع والأحياء، وتابعت مجاري الأودية، وتأكدت من عملها بالشكل المطلوب، وإصلاح الأرصفة التي تعرضت لبعض الأضرار مثل الانهيارات والكسر والدفن بالأتربة نتيجة مرور السيول.