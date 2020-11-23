استمرار المواد النظرية عن بعد بطيبة

كشف المتحدث الرسمي لجامعة طيبة الدكتور عبدالله بن مسعود الحربي لـ»دوت الخليج» اعتماد إدارة الجامعة استمرار تدريس المواد النظرية للطلاب عن بعد حتى بعد الانتهاء من الجائحة، نتيجة للمؤشرات الأكاديمية الجيدة التي حققها هذا الإجراء.

300 عضو

علمت «دوت الخليج» عن قيام جامعة طيبة بإنهاء عقود عمل لأكثر من 300 عضو هيئة تدريس من غير السعوديين بالجامعة وكان معظمهم بتخصصات نظرية، وقال الحربي: الجامعة تتمتع ببنية تحتية صلبة وتضم كوادر بشرية متميزة ومؤهلة مكنتها من البدء في اعتماد تدريس العديد من المقررات عن بعد عبر أحدث تقنيات التعليم الإلكتروني.

850 مبتعثا

أشار الحربي إلى قيام الجامعة بابتعاث أكثر من 850 مبتعثا ومبتعثه حول العالم في أكثر من 13 دولة ليعودوا للعمل في مختلف الأقسام والكليات بمتوسط 120 مبتعثا ومبتعثه سنوياً، مبينًا أن الجامعة تعمل على استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة وفق الاحتياج الفعلي لدى الأقسام العلمية من خلال طرح الوظائف الشاغرة.

تطوير منظومة

أضاف الحربي بأن طيبة تعمل وفق خطة إستراتيجية لتطوير منظومتها التعليمية والإدارية لمواكبة المتغيرات ومتطلبات سوق العمل والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتبنت مشروع التحول الرقمي في 2019 ووظفت التقنيات الحديثة والتطبيقات الإلكترونية في كافة مشاريعها التعليمية والإدارية.