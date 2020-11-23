16 ألف بلاغ فساد مالي وإداري في 4 أعوام

بلغ مجموع البلاغات المشمولة باختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، والتي صنفت تحت فساد مالي أو اداري منذ عام 2016 إلى 2019، 16291 بلاغا، تنوعت بين اختلاس أو تبديد أو تفريط بالمال العام، واستغلال نفوذ الوظيفة، وسوء الاستعمال الإداري، والتزوير، والرشوة، استغلال العقود، الاستجابة لرجاء أو توصية أو واسطة، واشتغال الموظف الحكومي بالتجارة، وإساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة وقضايا أخرى.

إحصائيات وبلاغات

كشف تقرير للهيئة عن تلقيها خلال العام الماضي، بلاغات فيما يخص الفساد المالي أو الإداري بلغ مجملها 7558 بلاغا، وجاءت بلاغات سوء الاستعمال الإداري بـ 2029، والاختلاس أو تبديد أو التفريط بالمال العام 1322، استغلال نفوذ الوظيفة 1120، التزوير 1161، الرشوة 495، استغلال العقود 401، الاستجابة لرجاء أو توصية أو واسطة 840، اشتغال موظف حكومي بالتجارة 115، إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة 75، ولم يُسجل أي بلاغات حول متابعة موظف عام لمعاملة في جهة حكومية بمقابل.

5013 بلاغا

أوضح التقرير أن إحصائيات البلاغات التي تختص بالفساد المالي والإداري في 2018، والتي تلقتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بلغ مجملها 5013 بلاغا، وجاء سوء الاستعمال الإداري بـ 1686 بلاغا، والاختلاس أو تبديد أو تفريط بالمال العام 1028، واستغلال نفوذ الوظيفة 930، التزوير 550، الرشوة 343 استغلال العقود 256، والاستجابة لرجاء أو توصية أو واسطة 115، اشتغال موظف حكومي بالتجارة 69، إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة 34 بلاغا، ومتابعة موظف عام لمعاملة في جهة حكومية بمقابل بلاغين.

مجمل البلاغات

كشف التقرير عن إحصائيات تختص بعدد بلاغات الفساد المالي والإداري في 2017، بلغ مجملها 2363 بلاغا، وجاء مجمل بلاغات الاختلاس أو تبديد أو تفريط بالمال العام 880 بلاغا، سوء الاستعمال الإداري 503، استغلال نفوذ الوظيفة 495، تزوير 226، استغلال العقود 179، رشوة 48، اشتغال الموظف الحكومي بالتجارة 17، إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفية 7 بلاغات، الاستجابة لرجاء أو توصية أو واسطة 7 بلاغات متابعة موظف عام لمعاملة في جهة حكومية بمقابل بلاغ واحد.

إحصائيات وبلاغات

كشف التقرير الصادر عن هيئة الرقابة والفساد، أن عدد بلاغات الفساد المالي والإداري خلال عام 2016 بلغ 1357 بلاغا، وجاءت بلاغات اختلاس أو تبديد أو تفريط بالمال العام بـ 402 بلاغ، وسجلت بلاغات استغلال نفوذ الوظيفة 288 بلاغا، وسوء الاستعمال الإداري 190، وبلاغات التزوير 188، والرشوة 92، واستغلال العقود 72، الاستجابة لرجاء أو توصية أو واسطة 56، اشتغال موظف حكومي بالتجارة 28، وبلاغات أخرى 40، وسجلت إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة بلاغا واحدا.