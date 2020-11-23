70 عاما و7 معايير لتراخيص الفنادق التراثية

حددت وزارة السياحة 7 معايير يجب أن يستوفيها الفندق التراثي، من أبرزها أن تكـون الواجهـة والسـمات المعماريـة للفنـدق ذات صفـات مميـزة تتماشـى مـع النمـط التقليـدي للحيـاة فـي المنطقـة التـي يقـع فيهـا المبنى، وأن تكون من ضمن الأطعمة المقدمة فيه أطباق تراثية تتبع تاريخ المنطقة، بالإضافة إلى أن عدد غرفه يجب ألا يقل عن 5 غرف.

وعرفت الوزارة الفنــادق التراثيــة بأنها تلك التــي تتخــذ مــن القصــور أو القلاع أو الحصون مقار لها، أو أي نــوع مــن المبانــي المميــزة التــي تم تشــييدها قبــل عام 1950.

وشددت السياحة، في سياق لائحة حديثة أعدتها أخيرا، على وجوب استيفاء الفنــدق معاييــر تصنيــف الفنــادق بالنجــوم المطبقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ومعاييــر التصنيــف الإلزاميــة، والحصــول علــى 35 نقطــة، حتــى يحــق للفندق اســتخدام مســمى «فنــدق تراثي».

معايير التراخيص للفنادق

01

أن تكـون واجهـة الفندق وسـماته المعماريـة متماشية مـع النمـط التقليـدي فـي المنطقـة.

02

يجب الحفاظ على الأسلوب المعماري التقليدي والتقنيات الإنشائية، لمواءمة الطراز الجديــد مــع القديــم.

03

ألا تتجـاوز عمليـات التجديـد أو التوسـعات أكثـر مـن 50% مـن إجمالـي المبانـي.

معايير الترخيص للفنادق التراثية

05

أن تكون من ضمن الأطعمة المقدمة فيه أطباق تراثية تتبع تاريخ المنطقة.

06

أن يعكس الطعام أجواء المطبخ العالمي، بما لا يقل عن 5 أطباق مختلفة.

07

يجب أن يتناسب تصميم وجودة الأثاث مع النمط التقليدي وتاريخ الفندق.

04

ألا يقل عدد الغرف في الفندق عن 5 غرف.