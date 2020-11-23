وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق، أن التقديم لمرحلة الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، في التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات «تخصص الدعم الفني، وتخصص البرمجيات»، وقسم التقنية الإدارية «تخصص المحاسبة وتخصص الإدارة المكتبية وتخصص التسويق»، وقسم التقنية الكهربائية «تخصص القوى الكهربائية»، وقسم التقنية الميكانيكية «تخصص الإنتاج»، وقسم تقنية المحركات والمركبات «تخصص ميكانيكا السيارات». ودعا المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آليًا في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، مبينًا أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، الذين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.
كانت هذه تفاصيل خبر تقنية نجران تبدأ القبول للدبلوم الصباحي والمسائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.