أنباء عن مغادرة عبدالمجيد الزنداني للسعودية ووصوله إلى تركيا

الأحد 22 نوفمبر 2020

كشفت مواقع إخبارية وشخصيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مساء الأحد، أن الداعية اليمني والقيادي في الجماعة عبدالمجيد الزنداني وصل إلى تركيا قادما من السعودية، حيث كان يقيم منذ سنوات.



وأكد مستشار وزير الأوقاف المصري السابق، القيادي الإخواني محمد الصغير، وصول الزنداني إلى تركيا.

وكتب الصغير في تغريدة على ”تويتر“: ”بعد معاناة طويلة تمكن الشيخ عبدالمجيد الزنداني من مغادرة السعودية ووصل إلى تركيا“.

وجاء ذلك بعد نحو أسبوعين من قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين ”جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب“.

ويقيم الزنداني في السعودية منذ العام 2015، حيث قدم من اليمن بعد انقلاب جماعة الحوثيين على السلطة في صنعاء، واحتلال ”جامعة الإيمان“ التي أسسها الداعية اليمني.

ومنذ قدومه للسعودية تزعم تقارير ووسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان، خضوع ”الزنداني“ للإقامة الجبرية، فيما يتوارى الرجل عن الأنظار منذ ذلك الحين، ويقيم بعض أبنائه وأفراد عائلته في تركيا.

وفي يوليو الماضي، نفى علي نجل عبدالمجيد الزنداني توقيف والده في السعودية، وقال عبر صفحته على فيسبوك: ”ما يتم تداوله عن استدعاء السلطات السعودية للوالد الشيخ عبدالمجيد الزنداني والتحقيق معه غير صحيح“.