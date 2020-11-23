غلام لـ”المواطن”: لا علاقة لأمطار السعودية بمدارية جاتي

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غلام لـ”متابعات الخليج 365”: لا علاقة لأمطار السعودية بمدارية جاتي
الحالة المدارية تُصنف بأنها إعصار من الدرجة الأولى
متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة
أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن سالم غلام، أنه لا علاقة للأمطار التي تشهدها بعض مناطق السعودية بالحالة المدارية “جاتي”.
التصنيف عاصفة مدارية:
وأوضح في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن المركز الوطني للأرصاد أوضح في بيان له أمس الأحد، أنه لن يكون هناك تأثير مباشر على أجواء المملكة من الحالة المدارية جاتي (GATI)، ووفقًا للتقرير المتعلق بآخر المستجدات للحالة المدارية في بحر العرب، فإنها تصنف عاصفة مدارية، وتبلغ سرعتها من 70- 80 كم/ س (38- 43 عقدة)، وتتحرك باتجاه الغرب.
التحرك باتجاه الغرب:
وأشار المركز إلى أن التوقعات خلال 24 ساعة القادمة بحسب ما تشير إليه خرائط الطقس ومخرجات النماذج العددية الخاصة، فإن الحالة المدارية تُصنف بأنها إعصار مداري من الدرجة الأولى، وسرعة الرياح من 100- 120 كم/ س (54- 65) عقدة، وتتحرك باتجاه الغرب.
أما ما يتعلق بالتأثيرات المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة، فقد أفاد المركز بأنها تتمثل في أمطار غزيرة ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج، وستكون منطقة التأثير المباشر في جمهورية الصومال وخليج عدن والسواحل اليمنية، أما في المملكة فلا يوجد تأثير مباشر للإعصار على أجوائها.
متابعة آخر المستجدات:
ودعا المركز الراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات، إلى متابعة آخر المستجدات على موقع المركز ووسائل التواصل الاجتماعي.
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