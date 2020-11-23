الأغا لـ”المواطن”: ترشيح 6 أبحاث لجائزة مؤتمر صحة الطفل

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الأغا لـ”متابعات الخليج 365”: ترشيح 6 أبحاث لجائزة مؤتمر صحة الطفل
تخصيص عدد من الورش العلمية والعملية المميزة
متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة
رشح المؤتمر السعودي العلمي الثالث للأطفال وصحة الطفل، الذي ينظمه قسم الأطفال بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية “عن بعد”، في الأول من ديسمبر القادم، 6 من أفضل الأبحاث لنيل جوائز المؤتمر.
دعم مسيرة الأبحاث:
وأكد رئيس المؤتمر، البروفيسور عبدالمعين بن عيد الأغا، أستاذ أمراض الأطفال والغدد الصماء بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، لـ”متابعات الخليج 365“، أنّ المؤتمر يناقش كل ما يتعلق بصحة الأطفال، من خلال أبحاث عديدة لنخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين محليًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أنّ المؤتمر سيقدم جوائز قيمة لأفضل (5) مشاركات بحثية مقدمة، وذلك دعمًا لمسيرة البحث العلمي والتي هي أساس بناء العلوم والحضارات.
تعزيز صحة الأطفال:
ولفت إلى أن المؤتمر سيناقش “عن بعد” العديد من المواضيع الطبية المهمة والحديثة، إذ يهدف اللقاء إلى تعزيز برامج صحة الطفل لأطباء الأطفال، وتحديد أهداف التعلم الرئيسية لتمكين أطباء الأطفال الجدد من أن يصبحوا قادة في الرعاية الصحية للأطفال والشباب، وتطبيق الفهم المعزز للرعاية المؤهلة ثقافيًّا ودور ممارسات الصحة التقليدية والشفاء في المجتمعات المحلية، وتطبيق المهارات والرؤى الجديدة حول المحددات والعمل مع الآخرين نحو تحقيق صحة الأطفال في مختلف الشعوب والمجتمعات، وإشراك كوادر جديدة لتبادل الخبرة والأبحاث والتعلم من المبادرات المجتمعية، بجانب التعرف على الروابط بين البيئة وصحة الأطفال والشباب ومجتمعاتهم.
28 ساعة تعليم:
وتابع أن المؤتمر خصص عددًا من الورش العلمية والعملية المميزة والثرية بأحدث الأساليب التعليمية بجانب مؤتمر مصغر للتمريض، إذ تم اعتماد عدد ساعات من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، بواقع 28 ساعة علمية للمؤتمر و8 ساعات لورش العمل.
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