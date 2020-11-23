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أعرب فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عن شكره للمملكة العربية السعودية على رئاستها قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20)، التي عُقدت في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مبديًا تطلعه إلى العمل مع إيطاليا بوصفها رئيسًا مقبلاً لمجموعة العشرين.
جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض مساء أمس عقب اختتام أعمال الدورة الخامسة عشرة لدول مجموعة العشرين التي عُقدت يومَي 21 و22 نوفمبر الجاري في الرياض.
وأوضح البيان أن الرئيس الأمريكي ناقش خلال القمة النموذج الاقتصادي الذي اتخذته إدارته من خلال خفض الضرائب واللوائح، وتعزيز الطاقة الوفيرة بأسعار معقولة، والتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية القائمة على مبادئ الإنصاف والمعاملة بالمثل.. مشيرًا إلى أهمية السياسات التي تعزز دور العمال والأسر.
وأفاد البيان بأن الرئيس الأمريكي ناقش أيضًا الإنجازات التاريخية التي تحققت في الولايات المتحدة وحول العالم في تمكين المرأة والاستثمار فيها، داعيًا جميع الدول إلى بذل المزيد من الجهد، ومشجعًا مجموعة العشرين على مواصلة العمل معًا لتحقيق الأمن والازدهار والسلام لجميع الدول.
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 12:08 AM
مبديًا تطلعه إلى العمل مع إيطاليا بوصفها رئيسًا للمجموعة"ترامب" يشكر السعودية على رئاستها قمة قادة دول مجموعة العشرين
أعرب فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عن شكره للمملكة العربية السعودية على رئاستها قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20)، التي عُقدت في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مبديًا تطلعه إلى العمل مع إيطاليا بوصفها رئيسًا مقبلاً لمجموعة العشرين.
جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض مساء أمس عقب اختتام أعمال الدورة الخامسة عشرة لدول مجموعة العشرين التي عُقدت يومَي 21 و22 نوفمبر الجاري في الرياض.
وأوضح البيان أن الرئيس الأمريكي ناقش خلال القمة النموذج الاقتصادي الذي اتخذته إدارته من خلال خفض الضرائب واللوائح، وتعزيز الطاقة الوفيرة بأسعار معقولة، والتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية القائمة على مبادئ الإنصاف والمعاملة بالمثل.. مشيرًا إلى أهمية السياسات التي تعزز دور العمال والأسر.
وأفاد البيان بأن الرئيس الأمريكي ناقش أيضًا الإنجازات التاريخية التي تحققت في الولايات المتحدة وحول العالم في تمكين المرأة والاستثمار فيها، داعيًا جميع الدول إلى بذل المزيد من الجهد، ومشجعًا مجموعة العشرين على مواصلة العمل معًا لتحقيق الأمن والازدهار والسلام لجميع الدول.
، "ترامب" يشكر السعودية على رئاستها قمة قادة دول مجموعة العشرين ،
المصدر : الخليج 365
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