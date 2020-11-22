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شكرا لقرائتكم بومبيو يصل إلى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بومبيو يصل إلى السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى المملكة، مساء اليوم الأحد، بحسب ما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل.
“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.
واختتم قادة دول مجموعة العشرين (G20) اليوم أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية، التي عقدت يومي 21 و22 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ووجه خادم الحرمين الشكر في كلمته الختامية لكل من اليابان وإيطاليا على جهودهما في دعم المملكة لتحقيق أهدافها في عام رئاسة مجموعة العشرين.
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