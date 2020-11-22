شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مع بومبيو مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في نيوم، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.

فيما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.