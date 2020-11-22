شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: ضبط فندق يُستخدم لإيواء مرضى مجمع طبي شهير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضبطت «صحة الرياض» أحد الفنادق الشهيرة يستخدم عدداً من غرفة لإيواء مرضى العمليات الجراحية الذين يتم تسكينهم من قبل مجمع عيادات تجميلية مجاور.

وتفصيلاً، أثبتت تحريات صحة الرياض قيام فندق شهير في موقع حيوي بإيواء عدد من مرضى الجراحات التجميلية لمجمع طبي شهير، دون توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى.

وباشرت فرق الالتزام بصحة الرياض بالتعاون مع وزارة السياحة ضبط المخالفة المذكورة، وجرى إحالة الفندق المخالف لجهة الاختصاص.

كما قامت فرق الالتزام بإحالة المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، وتم ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية.

وأكدت «صحة الرياض» استمرار جولاتها التفتيشية المفاجئة، وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على [email protected]