شكرا لقرائتكم خبر عن بنك البلاد يطلق المرحلة الثانية من مبادرة «منهج الادخار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلق بنك البلاد المرحلة الثانية من مبادرة «منهج الوعي المالي وثقافة الادخار»، بعد النجاح الكبير الذي تم تحقيقه في المرحلة الأولى بالتعاون مع المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية، ودعم الجهات ذات العلاقة، وزارة التعليم، ووزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الادخار لتحسين جودة المعيشة بين فئات المجتمع، طلاب وطالبات وموظفين، لخدمة أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 في الوعي المالي والادخار ورفع مستوى الادخار من 6 - 10%.

وصرح الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز العنيزان: «بفضل الله تم تحقيق نجاح كبير في المرحلة الأولى من إطلاق مبادرة الادخار التي تعد الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، وعلى إثر ذلك النجاح، تم تبني المرحلة ثانية من بنك البلاد، استكمالاً للدور الريادي المجتمعي والجهود التي يسعى من خلالها بنك البلاد لترسيخ مفهوم الادخار لدى أبنائنا بمختلف الفئات، وتزويدهم بمهارات تسهم في تحسين ممارساتهم المالية والاقتصادية بالتأهيل والتدريب».

وأضاف العنيزان: «إن بنك البلاد بدأ بالمرحلة الثانية لبرنامج الادخار الذي يهدف إلى نشر ثقافة الادخار بين الموظفين في عدد من الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في البرنامج، والتي تمت عبر عقد العديد من ورش العمل والتدريب لدعمهم وتحفيزهم في السعي إلى تحسين إدارتهم المالية مما ينعكس على ازدهار النمو الاقتصادي وزيادة الانتاجية والاستثمار وتحسين جودة الحياة، وسنواصل تعزيز دورنا في رؤية وطننا 2030 في مختلف المجالات، وتبني العديد من المبادرات في الجانب الادخاري، وطرح العديد من المنتجات والخدمات الادخارية الجديدة التي ستساهم بإذن الله في توفير المزيد من الفرص الادخارية لمختلف العملاء للمساعدة في خلق بيئة اقتصادية وطنية متنوعة ومحفزة».

يذكر أن بنك البلاد يولي اهتمامه بخدمة المجتمع تحت مظلة برامج المسؤولية المجتمعية «البلاد مبادرة» والتي تتجاوز أكثر من 54 برنامجا ومبادرة لخدمة المجتمع، التي كانت أبرز مخرجاته تجهيز فرع الوصول الشامل (فرع التخصصي بالرياض) بكامل الإمكانيات اللازمة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تدشين قاموس المصرفي الإشاري لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من إنجاز معاملاتهم بثقة وسهولة، ومواءمة صرافات البنك الآلية حول المملكة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال وضع برمجيات خاصة ومسارات أرضية إرشادية.

كما يقدم التطبيق الأشهر والأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط تطبيق «فاذكروني» للأجهزة الذكية والذي يتجاوز عدد مستخدميه مليونين و500 ألف مستخدم لخدمة مواقيت الصلاة واتجاهات القبلة والأدعية والأذكار، كما يقدم بنك البلاد العديد من المبادرات المجتمعية المبتكرة ذات الأثر المستدام في تنمية البيئة، حيث دشن بنك البلاد أخيراً مبادرة نوعية في مجال البيئة عبر إنشاء نظام الطاقة الشمسية في برج البلاد «مبنى الإدارة العامة في مدينة الرياض طريق الملك فهد» موزعة على مساحة تبلغ 1.743 متر مربع، ومبادرة إعادة تدوير النفايات، وتعد هذه المبادرة من أكبر المبادرات باستخدام الطاقة المتجددة ذات الأثر المستدام في مجال المحافظة على البيئة التي تساعد بشكل كبير في تغذية برج البلاد بالطاقة النظيفة التي من شأنها تقليل الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة وتخفيض تكاليف الاستهلاك.

ويمكن الاطلاع على جميع برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية التي يقدمها بنك البلاد من خلال زيارة صفحة #البلاد_مبادرة على الموقع الإلكتروني لبنك البلاد www.bankalbilad.com.

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