ماذا قدمت «G20» لمعالجة آثار الجائحة؟

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جدة - خالد شويل - 1 - تقديم الموارد اللازمة لمن هم في الصفوف الأمامية 2 - تعهدت بأكثر من 21 مليار دولار لتلبية احتياجات التمويل 3 - ساهمت المملكة بـ500 مليون دولار لدعم هذه الجهود 4 - تهيئة الظروف للجميع للحصول على اللقاحات والعلاجات 5 - تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتنا وشعوبنا كجزء من خطة العمل 6 - ضخ ما يزيد على 11 تريليون دولار لدعم الشركات وحماية سبل العيش 7 - توسيع شبكات الحماية الاجتماعية لحماية المعرضين لفقدان وظائفهم 8 - دعم طارئ للبلدان الأكثر عرضة للخطر في العالم 9 - توفير 14 مليار لتخفيف أعباء الديون على البلدان الأكثر عرضة للخطر



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