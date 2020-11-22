، إعلاميون: السعودية أثبتت للعالم أنها قادرة على تنظيم أي محفل دولي بتميز واقتدار ،

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أكد عدد من الإعلاميين أن المملكة وجهت درساً للعالم بتميزها وقدرتها على التغيير لكل ما يخدم العالم ويساهم في بناء اقتصاد قوي يحقق تطلعات الشعوب، منوهين بالقرارات التي صدرت في بيان القمة الختامي والذي يؤكد تميز مخرجاتها بما يخدم العمل المشترك لقيادات الدول في مجموعة العشرين .
جاء في تصريحات خاصة بـ"الخليج 365"، بمناسبة نجاح قمة الرياض و صدور البيان الختامي للقادة "قمة الرياض لمجموعة العشرين" التي اختتمت اليوم في مدينة الرياض، رفعوا خلاها التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح القمة وحسن التنظيم لها.
ففي البداية، أكد الاعلامي بقناة mbc خلف الخلف أن المملكة العربية السعودية اليوم أثبتت للعالم كله أنها قادرة على إدارة أي حفل بتميز واقتدار وببراعة أتحدث عن الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتقنية التي حضرت في القمة.
وأضاف "الخلف"، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله كانت عنوانها الرئيسي إعادة الأمل والفرح لشعوب العالم من خلال مبادرات المملكة في القمة التي بشأنها نفع البشر.
بدوره قال الإعلامي محمود حميد إن قمة العشرين جاءت في وقتها المناسب لما تمر به العالم من ظروف متعددة لا سيما من أهمها المجال الصحي والاقتصادي إلا؟ أن هذه القمة أثبتت أن دول مجموعة العشرين ستسعى جاهدة في تقديم كل ما لديها من إمكانات وجهود من أجل صحة الإنسان في كوكب الأرض.
وأشاد "حميد" بنجاح القمة التي استضافتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظهما آلله، سائلاً الله أن يرفع الغمة عن الأمة.
بدورة، وصف المحرر بصحيفة الجزيرة خالد بن درعان الحامد أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان رعاهما الله يبذلون كل ما بوسعهما لراحة البشرية جمعاء، موضحاً أن استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين خير شاهد على ذلك، مختتما حديثه بدعاء الله عز وجل أن يوفق قيادتنا الرشيدة على خدمة الإنسان والمكان.
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 11:38 PM
في تصريحات لـ"الخليج 365" بمناسبة نجاح قمة العشرين الاستثنائيةإعلاميون: السعودية أثبتت للعالم أنها قادرة على تنظيم أي محفل دولي بتميز واقتدار
أكد عدد من الإعلاميين أن المملكة وجهت درساً للعالم بتميزها وقدرتها على التغيير لكل ما يخدم العالم ويساهم في بناء اقتصاد قوي يحقق تطلعات الشعوب، منوهين بالقرارات التي صدرت في بيان القمة الختامي والذي يؤكد تميز مخرجاتها بما يخدم العمل المشترك لقيادات الدول في مجموعة العشرين .
جاء في تصريحات خاصة بـ"الخليج 365"، بمناسبة نجاح قمة الرياض و صدور البيان الختامي للقادة "قمة الرياض لمجموعة العشرين" التي اختتمت اليوم في مدينة الرياض، رفعوا خلاها التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح القمة وحسن التنظيم لها.
ففي البداية، أكد الاعلامي بقناة mbc خلف الخلف أن المملكة العربية السعودية اليوم أثبتت للعالم كله أنها قادرة على إدارة أي حفل بتميز واقتدار وببراعة أتحدث عن الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتقنية التي حضرت في القمة.
وأضاف "الخلف"، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله كانت عنوانها الرئيسي إعادة الأمل والفرح لشعوب العالم من خلال مبادرات المملكة في القمة التي بشأنها نفع البشر.
بدوره قال الإعلامي محمود حميد إن قمة العشرين جاءت في وقتها المناسب لما تمر به العالم من ظروف متعددة لا سيما من أهمها المجال الصحي والاقتصادي إلا؟ أن هذه القمة أثبتت أن دول مجموعة العشرين ستسعى جاهدة في تقديم كل ما لديها من إمكانات وجهود من أجل صحة الإنسان في كوكب الأرض.
وأشاد "حميد" بنجاح القمة التي استضافتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظهما آلله، سائلاً الله أن يرفع الغمة عن الأمة.
بدورة، وصف المحرر بصحيفة الجزيرة خالد بن درعان الحامد أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان رعاهما الله يبذلون كل ما بوسعهما لراحة البشرية جمعاء، موضحاً أن استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين خير شاهد على ذلك، مختتما حديثه بدعاء الله عز وجل أن يوفق قيادتنا الرشيدة على خدمة الإنسان والمكان.
، إعلاميون: السعودية أثبتت للعالم أنها قادرة على تنظيم أي محفل دولي بتميز واقتدار ،
المصدر : الخليج 365
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