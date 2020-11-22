، أمانة لجنة المكافحة تنظم لقاءً مفتوحاً بعنوان "التدابير الوقائية في مواجهة المخدرات" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر الاتصال المرئي تطبيقياً للإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الجميع من " كورونا

تنظم أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات يوم الأربعاء الموافق ١٠/ ٤/ ١٤٤٢هـ، لقاء مفتوحاً بعنوان (التدابير الوقائية في مواجهة المخدرات)، وذلك عبر الاتصال المرئي تطبيقياً للإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على سلامة الجميع جراء جائحة كورونا.

ويهدف هذا اللقاء إلى توفير بيئة تساهم في الحد من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والتعرف على متطلبات الوقاية التي تساعد المجتمع على مواجهة المخدرات، ويتمحور حول مبادئ وإجراءات الوقاية من المخدرات وأساليب التعامل الجيد في الأسرة للوقاية المبكرة من تعاطي المخدرات بالإضافة إلى متطلبات حماية الأفراد من خطر تعاطي المخدرات.

كما تسعى الأمانـة العامـة فـي اللجنـة الوطنيـة لمكافحة المخدرات لاستكمال برامجها الوقائية لعام 2020 م ضمن خطتها التنفيذية في رفع مستويات المعرفة والمهارات، وتبادل الخبرات مــن خـلال المناشط التفاعلية التي تزيد من قـوة عمليات مواجهة مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتدعو أمانة اللجنة حضور اللقاء وللتسجيل من خلال الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaAKEOgEEbe06VjSkHnGB8DOfzzKBoPYRhsU8XYJCFLV2bhA/viewform?usp=sf_link