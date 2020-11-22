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قال وزير التجارة والإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي: "أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولوطننا الغالي بالنجاح الكبير للقمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين".
وأضاف "القصبي": أن نجاح القمة يبرهن على مكانة المملكة الإقليمية ودورها الريادي العالمي.
فيما قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف: "يحق لنا في المملكة الفخر بصناعة إنجاز عالمي بحجم نجاح استضافة القمة الاستثنائية لـG20، وأبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد ما تحقق من نجاح بقيادتهما".
وأضاف: "ما يعكس قدرة وطننا وموقعه في صدارة الدول المشاركة في صناعة مستقبل كوكب الأرض".
جاء ذلك في تغريدات لهما عبر حساباتهما على منصة "تويتر" بمناسبة نجاح قمة الرياض لمجموعة العشرين.
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 11:25 PM
وصفاه في تغريدات لهما على "تويتر" بالمفخرة وأنها تبرهن على مكانة المملكة الإقليمية ودورها العالمي"القصبي والخريف" يرفعان التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده الأمين بمناسبة نجاح "قمة الرياض"
قال وزير التجارة والإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي: "أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولوطننا الغالي بالنجاح الكبير للقمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين".
وأضاف "القصبي": أن نجاح القمة يبرهن على مكانة المملكة الإقليمية ودورها الريادي العالمي.
فيما قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف: "يحق لنا في المملكة الفخر بصناعة إنجاز عالمي بحجم نجاح استضافة القمة الاستثنائية لـG20، وأبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد ما تحقق من نجاح بقيادتهما".
وأضاف: "ما يعكس قدرة وطننا وموقعه في صدارة الدول المشاركة في صناعة مستقبل كوكب الأرض".
جاء ذلك في تغريدات لهما عبر حساباتهما على منصة "تويتر" بمناسبة نجاح قمة الرياض لمجموعة العشرين.
، "القصبي والخريف" يرفعان التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده الأمين بمناسبة نجاح "قمة الرياض" ،
المصدر : الخليج 365
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