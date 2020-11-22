شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وصول معتمرين من إندونيسيا وباكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة وصول مجموعة من المعتمرين من دولتي إندونيسيا وباكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتبين أن معتمري باكستان وإندونيسيا سيقضون فترة عزل صحي آمن لمدة ٣ أيام قبل أداء العمرة.

وكانت السلطات بالمملكة سمحت بدخول دفعة من المعتمرين كأول دفعة من معتمري الخارج منذ تعليق العمرة، في مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة أشارت إلى دخول دفعة من المعتمرين من إندونيسيا وباكستان، الحرم المكي الشريف، لأداء مناسك العمرة بعد وصولهم إلى المملكة، وخضوعهم لعزل في الفندق مدة 3 أيام.