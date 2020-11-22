شكرا لمتابعة خبر عن ضبط فندق يُستخدم كغرف لإيواء مرضى مجمع طبي شهير في الرياض "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

تمكنت صحة الرياض من ضبط أحد الفنادق الشهيرة ، والذي يُستخدم عدد من غرفة لإيواء مرضى العمليات الجراحية ، الذين يتم تسكينهم من قبل مجمع عيادات تجميلية مجاور .

وتوصلت تحريات صحة الرياض إلى قيام فندق شهير في موقع حيوي ، بإيواء عدد من مرضى الجراحات التجميلية ، لمجمع طبي شهير ، دون توفر الحد الادنى من الاشتراطات الطبية والصحية.

وبدورها، ضبطت فرق الالتزام في صحة الرياض بالتعاون مع وزارة السياحة ، المخالفة المذكورة ، وإحالة الفندق المخالف لجهة الاختصاص .

كما قامت فرق الالتزام بإحالة المجمع الى لجنة النظر في مخالفات مؤسسات الصحية الخاصة ، حيث تم ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية .

ولفتت صحة الرياض أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في إتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.