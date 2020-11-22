شكرا لمتابعة خبر عن المسند: عاصفة مدارية تضرب الصومال تؤثر على أجواء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، أن أجواء المملكة تتأثر بالعاصفة المدارية التي تضرب شرق الصومال.
وأوضح المسند في تغريدة عبر تويتر: "العاصفة المدارية شرق الصومال تتحول وتتطور إلى إعصار من الدرجة الثانية تحت مسمى إعصار جاتيبوتي وتتجه غرباً بسرعة دورانية تقدر بنحو 167كم/سا لتضرب اليابس الصومالي مساء اليوم".
وأضاف: " العاصفة المدارية ربما تجلب معها كتلة هوائية علوية مفعمة بالرطوبة متوقع أن تدفعها ناحية أجواء المملكة".
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