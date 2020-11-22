المعلمي: استضافة المملكة لقمة العشرين تأتي انعكاسا لمكانة الاقتصاد السعودي في العالم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، أن استضافة المملكة لقمة العشرين التي تجري بشكل افتراضي تأتي "انعكاسا لمكانة الاقتصاد السعودي في العالم".
وأكد المعلمي أن المملكة تمارس "دورها القيادي والفعال والطبيعي في المنظومة العالمية".
وحول العلاقات مع تركيا، قال السفير "نحن على تقارب مع الإخوة الأتراك ونشترك معهم في الكثير من المواقف والمصالح" و"قد نختلف في بعض القضايا والمواقف والتصرفات ولكن هذا لا يؤثر عن عمق العلاقة ومكانتها بين البلدين".
وأضاف مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة أن "بلاده احتفظت لأكثر من 60 عاما بعلاقات وطيدة مع مختلف الإدارات الأمريكية الديمقراطية منها والجمهورية"، مشددا "نحن لا نقيم علاقة مع رئيس بل مع دولة بأكملها".
وأكد أن بلاده لا تحتاج إلى "ضمانات من قبل الإدارة الأمريكية ونحن لا نطالب أكثر من الشيء الذي هم مستعدون للالتزام به من العمل على محاربة الإرهاب وتثبيت الشرعية في اليمن".
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