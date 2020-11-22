شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. سيارات تتوقف في ممر المشاة الخاص بذوي الإعاقة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أظهرت صور متداولة سيارات تتوقف في ممر المشاة الخاص بذوي الإعاقة في شارع الإمام الشافعي بالرياض، حيث يعتبر مشهدا متكررا لتجاوز الأنظمة.

ووفقا لما ظهر في الصور المتداولة فإن هذا يؤكد على أهمية المخالفات المرورية للحد من مثل هذه الممارسات التي تنتهك حقوق المشاة.

وكانت الإدارة العامة للمرور رصدت تجاوزات في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة مؤخرا، وعلى الفور ضبطت المخالفين ووقعت غرامات بحقهم.