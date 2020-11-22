ترامب: استثمرنا أكثر من 38 مليار دولار في البنية التحتية للمياه 

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020، إن إداراته استثمرت بأكثر من 38 مليار دولار في البنية التحتية للمياه، بما يشمل ملايين الدولارات لمنع تعرض الأطفال للرصاص في مياه الشرب.

وشدد ترامب في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال الفعالية الثانية حول الحفاظ على الأرض على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة افتراضيا برئاسة السعودية، على أن الإشراف على البيئة يمثل "التزاما مقدسا" لإدارته، واصفا جهودها في سبيل حماية البيئة في البلاد والعالم بـ"التاريخية".

ولفت ترامب إلى تعهد الإدارة الأمريكية بزرع مليار شجرة ضمن مبادرة تريليون شجرة، وذكر بتبنيه "قانون الهواء الطلق"، واصفا إياه بـ"أهم استثمار في الحدائق الوطنية الأمريكية منذ أكثر من قرن"، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال الرئيس الأمريكي: إن الحكومة الأمريكية خلال السنوات الأربع الماضية اتخذت خطوات مذهلة لضمان أن تكون الولايات المتحدة من بين الدول الأنظف من ناحية الهواء والمياه على مستوى العالم.