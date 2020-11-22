خادم الحرمين الشريفين يعلن نقل شرف ومسؤولية استضافة رئاسة ‎مجموعة العشرين في 2021 إلى ‎إيطاليا

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن هذه هي المرة الأولى التي تشرفت فيها المملكة بتولي رئاسة مجموعة العشرين، وإن كان عامًا مليئًا بالتحديات الكبيرة، إلا أننا وبدعمكم قد تمكنا من الارتقاء لمستوى التحدي.

جاء ذلك في كلمة جلالته الختامية لقمة قادة دول ‎مجموعة العشرين برئاسة ‎خادم الحرمين الشريفين أعمالها بالرياض.

وقال خادم الحرمين الشريفين: ‏«أود هنا أن أعرب عن خالص امتناني لشركائنا في اللجنة الثلاثية (الترويكا)، إيطاليا واليابان، على مساعدتهم لنا في تحقيق برنامجنا هذا العام».

وأضاف جلالته: «يسرني الآن أن أنقل شرف ومسؤولية استضافة رئاسة ‎مجموعة العشرين في عام 2021م إلى ‎إيطاليا، متمنيًا لها النجاح في ذلك، ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم العون بأي شكل ممكن».

واختتم خادم الحرمين الشريفين كلمته بالقول: ‏«أدعو دولة رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي لتقديم كلمته واستلام رئاسة ‎إيطاليا لمجموعة العشرين».