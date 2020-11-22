ملك الأردن يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح قمة العشرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه فيه بنجاح أعمال قمة دول مجموعة العشرين التي ترأستها المملكة خلال هذا العام واختتمت اجتماعاتها اليوم.

وعبّر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لملك الأردن على تهنئته وما أبداه من مشاعر أخوية.

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